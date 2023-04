Chciał przejść przez zaporę na granicy, walczy o życie. "Gdybyśmy wiedzieli, nie pozwolilibyśmy mu na to"

czytaj dalej

W czwartek wieczorem Sejm zajął się wnioskiem opozycji o wyrażenie wotum nieufności wobec ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka. Ostatecznie posłowie zagłosowali za tym, żeby pozostał na stanowisku. W czasie poprzedzającej głosowanie dyskusji nad przyszłością ministra odnoszono się między innymi do tematu willi plus, czyli milionów złotych z konkursu MEiN, które trafiły do organizacji powiązanych z Prawem i Sprawiedliwością. Sam minister mówił o "wykreowanej, fikcyjnej" aferze.