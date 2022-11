czytaj dalej

Premier Mateusz Morawiecki, odnosząc się do propozycji Solidarnej Polski, by wetować kluczowe unijne regulacje jako odpowiedź na blokowanie wypłaty środków dla Polski, odparł, że na poziomie Unii Europejskiej są teraz dyskutowane i głosowane wszystkie pakiety sankcyjne i różnego rodzaju pomoc dla Ukrainy. - Jeżeli ktoś proponuje zablokowanie tego typu pakietów, to tak, jakby strzelił sobie w kolano - skomentował szef rządu.