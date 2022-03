czytaj dalej

Wojna z punktu widzenia Rosji czy Putina to produkt niezwykłych i kolosalnych pomyłek - ocenił w "Kropce nad i" były premier Leszek Miller. Jego zdaniem rosyjski prezydent "pomylił się, co do jakości armii rosyjskiej, jakości sprzętu, zwartości narodu ukraińskiego", ale też "pomylił się, co do Zachodu".