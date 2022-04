Charków przygotowany do obrony - mer miasta dwa dni temu apelował do mieszkańców, by nie panikowali w obawie przed rosyjską ofensywą. Jak wygląda dziś życie w Charkowie, drugim największym ukraińskim mieście? Mieszkańcy ukrywają się i chronią zabytki, a życie toczy się także pod ziemią. Materiał magazynu "Polska i Świat".