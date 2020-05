"Dział specjalny rolnictwa". Agroturystyka pomocy rządowej nie dostanie

Zdrowa żywność, przestrzeń, bliskość natury, to zalety prowadzenia gospodarstw agroturystycznych – twierdzą ich właściciele. Nie skorzystają jednak z pomocy rządowej w czasie pandemii, ponieważ nie obejmuje ona rolników, a agroturystyka to dział specjalny rolnictwa. Niektórzy z nich mogą prowadzić działalność przez miesiąc lub dwa. Później będą zmuszeni ją zamknąć. Co pomogłoby w ich przetrwaniu? - Zmiana prawa, dofinansowanie do pustych miejsc w pokojach i dofinansowanie pracowników – wylicza Nicole Swinarska w materiale "Czarno na Białym".