Afera wokół szefa PISF. Miał służbową kartą opłacać rachunki z nocnych klubów

czytaj dalej

Polska polityka toczy się od kampanii do kampanii. Przed nami kolejne wybory, 9 czerwca, tym razem do europarlamentu. Politycy walczą o wynik, nie tylko swój i partyjny, ale też o to, by Polacy poszli głosować. Można będzie zrobić to również poza miejscem zamieszkania. Materiał magazynu "Polska i Świat".