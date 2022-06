czytaj dalej

Janusz Lewandowski, europoseł Platformy Obywatelskiej, mówiąc w "Faktach po Faktach" w TVN24 o możliwej zgodzie Komisji Europejskiej na polski Krajowy Plan Odbudowy w związku ze zmianami w Sądzie Najwyższym, stwierdził, że "w Brukseli nikt nie ma złudzeń co do tego, że podmiana Izby Dyscyplinarnej na inną izbę leczy polską praworządność". Dodał jednak, że planowane uruchomienie pieniędzy to gest Komisji Europejskiej wobec polskiego społeczeństwa "w uznaniu jego olbrzymiej ofiarności".