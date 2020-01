Prezydent zwołuje Radę Gabinetową. "Chce rozmawiać tylko we własnym gronie"

Foto: KPRP/Igor Smirnow Video: tvn24

Ekspert o reakcji Iranu na śmierć Sulejmaniego

04.01 | - Tak naprawdę gdyby proporcjonalnie Irańczycy chcieli odpowiedzieć na to, co zrobili Amerykanie wczoraj, zaprowadziłoby to ich na skraj bezpośredniego konfliktu zbrojnego ze Stanami Zjednoczonymi. Wydaje mi się, że Irańczycy będą chcieli tego uniknąć - powiedział Krzysztof Strachota z Ośrodka Studiów Wschodnich na antenie TVN24. Komentował zabicie irańskiego generała Kasema Sulejmaniego w Bagdadzie z czwartku na piątek.

»