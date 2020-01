Ankara podejmuje starania zmierzające do powstrzymania napływu w stronę tureckich granic migrantów uciekających z prowincji Idlib na północnym zachodzie Syrii - przekazał prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan. - Właśnie teraz od 200 do 250 tysięcy migrantów zmierza ku naszym granicom - powiedział w czwartek.

W Turcji przebywa obecnie 3,7 miliona syryjskich uchodźców.

W Ankarze istnieją obawy przed dalszym ich napływem z Idlibu, gdzie syryjskie siły rządowe i wspierające je wojska rosyjskie nasiliły bombardowania ostatniej kontrolowanej przez rebeliantów enklawy, w której mieszkają 3 miliony ludzi.

- Właśnie teraz od 200 do 250 tysięcy migrantów zmierza ku naszym granicom. Staramy się ich w jakiś sposób powstrzymać, ale nie jest to łatwe. To trudne, są to przecież także ludzie - powiedział Recep Tayyip Erdogan na czwartkowej konferencji w Ankarze.

Ofensywa Asada

Od grudnia zeszłego roku siły reżimu prezydenta Syrii Baszara el-Asada i lotnictwo rosyjskie nasiliły ataki na kontrolowaną przez dżihadystów prowincję Idlib na północnym zachodzie Syrii. W Idlibie dominują dżihadyści z grupy Hajat Tahrir asz-Szam (HTS), dawnej syryjskiej filii Al-Kaidy.

Region ten, a także obszary przylegające do prowincji Aleppo, Hama i Latakia wciąż w dużej mierze nie podlegają kontroli reżimu syryjskiego. Na obszarach tych schronienie znajduje wiele innych grup dżihadystycznych i osłabione siły rebeliantów.

Wcześniej Biuro Narodów Zjednoczonych do spraw Koordynacji Pomocy Humanitarnej (UNOCHA) informowało, że prowincję Idlib masowo opuszczają jej mieszkańcy. Wielu z nich przenosi się do miast położonych w sąsiedniej prowincji Aleppo.