Minister chce ukrócić zwolnienia z WF i mierzyć dzieciom wskaźnik BMI. Odpowiadamy wszystkim: kolejno odlicz!

- Dzieci i młodzież nie chcą ćwiczyć na wuefie - narzekają często rodzice, nauczyciele, ministrowie. - Trzeba ich zachęcić! - Trzeba je zmusić! - pada zwykle w dalszej części tej rytualnej dyskusji. Forma komentarza zwykle jest zależna od poglądów dorosłych na to, po co w szkole właściwie jest wychowanie fizyczne, ale też, jakie prawa do decydowania o sobie powinny mieć osoby niepełnoletnie.