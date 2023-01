100 tysięcy nauczycieli do zwolnienia? Fizyk będzie musiał objechać jeszcze więcej szkół

Piotr Mueller , rzecznik rządu, dzień później tłumaczy go na konferencji prasowej: - Czarnek chce podjąć działania zmierzające do tego, aby nie zwalniać nauczycieli.

Sławomir Wittkowicz , przewodniczący Forum Związków Zawodowych (ok. 10 tys. członków w oświacie), z przekąsem: - Przecież minister nie ma żadnych porażek i na pewno cała Polska źle go zrozumiała.

Do głosu zgłasza się jeszcze Marek Wójcik ze Związku Miast Polskich: - Prognozy? Nie znajduję żadnego uzasadnienia merytorycznego, ta liczba jest kompletnie księżycowa. Tak, mamy kryzys demograficzny, ale on do szkół ponadpodstawowych dotrze za jakieś siedem lat. A i na to mamy sposoby.