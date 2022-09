Zrzutka na szkołę. Tu 10 zł, tam 15 zł - papier do xero to dopiero początek, drożeje wszystko, zapłaci rodzic

Nie ma pieniędzy - nie ma podręczników. Są podręczniki - nie ma ćwiczeń, chyba, że zapłacą za nie rodzice, choć to niezgodne z prawem. Podobnie jak płacenie za papier do ksero, środki czystości, czy pensje nauczycieli. Dzieci poszły do szkół i w ich murach zostaną (wyjścia do kina, zielone szkoły? "kogo będzie na to stać?"), chyba, że brak ogrzewania "wygoni" je na zdalne nauczanie. Tak, edukacja, choć w teorii bezpłatna, staje się coraz droższa. No i jak się skupić z pustym brzuchem?