"Zostawiłam za sobą wszystko, nawet śmierć. Teraz zaczynam żyć i bardzo mi się to podoba"

Spotykamy się w Niemczech . To jej pierwszy wywiad dla mediów od ucieczki z Iranu . Od miesiąca jest już bezpieczna, razem ze swoimi dziećmi.

- Zostawiłam za sobą wszystko, nawet śmierć. Teraz zaczynam żyć - mówi Sareh. Jeszcze parę miesięcy temu przebywała w celi śmierci i myślała, że już nigdy nie zobaczy swoich dzieci. Teraz próbują na nowo zbudować swoje życie, choć trauma ostatnich dwóch lat, a właściwie całego życia, co jakiś czas powraca. Tym bardziej że o tym, co dzieje się w Iranie, przypominają płynące stamtąd informacje. W 2023 roku wykonano tam najwięcej (w przeliczeniu na jednego mieszkańca) egzekucji na świecie. Stracono aż 834 osoby, najwięcej od 2015 roku, kiedy wykonano 966 egzekucji - podała Rada Praw Człowieka ONZ (UN Human Right Council).