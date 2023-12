Zostawił Magdę w środku lasu, pijany pojechał po pomoc. Przejechał ją, wracając

Dalej rodzice zmarłej idą pieszo. Szukają śladów. Mijają obsypane śniegiem pola, później las. Po drodze zastanawiają się. Jak w to miejsce dojechały służby? Co Magda robiła w nocy w środku lasu? Jak Magda i jej narzeczony, Krzysztof, w ogóle wjechali tutaj autem? Przecież my z trudem się poruszamy. Skoro teraz jest tak zimno, to jak zimno musiało być w nocy?