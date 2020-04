Zoonozy. Zemsta matki natury czy samobójstwo ludzkości?

Wszystko wskazuje na to, że koronawirus zaczął się tam, gdzie większość epidemii: w ciele zwierzęcia. Jednak to ludzie sprowadzili na siebie śmiertelne zagrożenie. Pandemia COVID-19 to zapewne kolejna lekcja pokory od matki natury. Jeśli ludzkość nie wyciągnie z niej wniosków, historia może się powtórzyć. Szacuje się bowiem, że w świecie zwierząt istnieje blisko 1,7 miliona niezidentyfikowanych wirusów, które potencjalnie, pewnego dnia, mogą przenieść się na człowieka.

Pierwsze, co uderza, to smród. Zwalająca z nóg mieszanina zapachu ryb, odchodów, krwi, potu, wrzącego tłuszczu i nagrzanego słońcem surowego mięsa. Potem dociera poczucie klaustrofobicznej ciasnoty. Boks przy boksie, wąskie korytarze wypełnione przepychającymi się ludźmi, porozstawiane, gdzie tylko się da plastikowe pudełka z rybami i wężami, “skaczące” foliowe wory, z których próbują wydostać się żaby. I to, czego jest najwięcej - stosy klatek. Zza metalowych krat wystają utaplane we krwi łapy, pyszczki, ogony.