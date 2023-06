Żona byłego radnego PiS od lat ma zarzut wyłudzenia zwrotu podatku VAT. Ale przed sądem nie staje

Żona Lucjana Kuźniara, byłego radnego PiS i byłego wicemarszałka województwa podkarpackiego, od ośmiu lat (z krótką przerwą) jest podejrzana o wielomilionowe wyłudzenie zwrotu podatku VAT. Mimo to prokuratura wciąż nie wysłała aktu oskarżenia przeciwko niej do sądu. I nie zanosi się, by miała to wkrótce uczynić.