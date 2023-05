Znów dron niedaleko Okęcia. Samolot z Turcji minął go o 60 metrów. "O sekundę od zderzenia"

Turecki samolot lądujący we wtorek po południu w Warszawie minął o 60 metrów drona - wynika z nagrania, do którego dotarł tvn24.pl. Według naszych rozmówców maszyna była o sekundę od zderzenia z dronem. To kolejny taki przypadek w polskiej przestrzeni powietrznej w ostatnich tygodniach.