Zgłosiła gwałt. Mijały tygodnie, mąż kosił trawę, jeździł do pracy. A teraz wszyscy nie żyją

Poszła do sypialni na piętro. Płacz w mieszkaniu obok ustał szybko. Teraz dobiegały ją stamtąd dziwne odgłosy, puknięcia w ścianę, szuranie po poręczy i jakby ktoś ciągnął coś po schodach. Co ta Kasia się tak tłucze o tej porze? Nie pomyślała, że to Tomek. Była noc z czwartku na piątek, nie powinno go być w domu, w tygodniu pracował w delegacji, wracał tylko na weekendy.