"Zemsta nie jest strategią, która może przynieść światu coś dobrego. Przynosi tylko kolejną zemstę"

Reem zaprasza mnie do Betlejem, do biura swojej organizacji. Wcześniej tego dnia zdążyła pojechać do Jerozolimy, do ambasady Stanów Zjednoczonych po wizę na wyjazd do Los Angeles. Podróże zagraniczne dla niej, Palestynki z obozu dla uchodźców, to nie jest prosta sprawa.