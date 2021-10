Czy burmistrz prowadził pijany? Śledztwo trwa. W innej sprawie sąd uznał, że przejechał dziewczynce po stopie

"Pan jest pijany". "Jaki, k...a, pijany?". To jeden z dialogów, jakie towarzyszyły obywatelskiemu zatrzymaniu burmistrza Żelechowa. Grupa mężczyzn odebrała burmistrzowi kluczyki do jego auta, uznając, że jest on w stanie nienadającym się do dalszej jazdy. Prokuratura uznała z kolei, że brak jest dowodów, iż burmistrz popełnił przestępstwo i umorzyła sprawę. Teraz jednak zmieniła zdanie. Dwa tygodnie temu sąd skazał burmistrza za inne zdarzenie drogowe.