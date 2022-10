"Jakie kościotrupy? Pokaż mi chociaż jedną kość"

"Jeśli można dokonać na koniec roku i na koniec wieku podsumowania, to chyba dobrze się stało, że umieramy w mojej rodzinie w tej kolejności. Gdybym odszedł pierwszy, a teraz umarł Tomek, to dla Zosi byłoby to nieporównywanie cięższe przeżycie niż dla mnie. Nie można sobie nawet wyobrazić jej cierpienia i zagubienia. Gdybyśmy umarli oboje w dowolnej kolejności, to Tomek sam, chyba nie dałby sobie rady ze swym życiem i światem realnym" - napisał w swoim dzienniku pod datą 31 grudnia 1999 roku. Już wtedy żył sam, wcześniej pochował żonę i syna.