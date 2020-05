Premium "Gość nie z tego świata"

Tomasz-Marcin Wrona

Ci, którzy znali Zbigniewa Wodeckiego, wiedzą, że ostatnie dekady swojego życia dzielił między dom, scenę i samochód, w którym spędził niemalże jedną trzecią część tego czasu. To nie był przypadkowy samochód, podobnie jak przypadkowy nie mógł być kalendarzyk, w którym zapisywał swoje plany. I chociaż koncertował kilka razy dziennie, przemierzył Polskę wzdłuż i wszerz, nasuwa się pytanie, czy był artystą spełnionym.

Śpiewał, grał, koncertował, akompaniował legendom, aż sam stał się jedną z nich. Zbigniew Wodecki, który dzisiaj obchodziłby 70. urodziny, na trwałe wpisał się w historię polskiej muzyki rozrywkowej. W końcu na scenie spędził 50 lat. I jak mało kto, przez te dekady nigdy nie zwalniał tempa. - Trzeba robić to, co człowiek ma w sercu i czekać na swój czas, bo to jest duża doza przypadku, czy ktoś trafi na to swoje miejsce, czy nie - mówił Wodecki w 2016 roku, tuż po odebraniu pierwszych dwóch Fryderyków.

Jedni kojarzyli go z "Pszczółką Mają", inni z "Zacznij od Bacha" czy "Lubię wracać tam, gdzie byłem". Są tacy, którzy kilka lat temu na Open'erze śpiewali z nim "Rzuć to wszystko, co złe". Dla innych był ulubionym jurorem TVN-owskiej edycji "Tańca z gwiazdami". Ale jego bliscy, przyjaciele, współpracownicy, mieli szansę poznać go z zupełnie innej perspektywy. Jakiej? Zdradzili w rozmowie z nami.

"Rzucał pomysłami na prawo i lewo"

W jednym z wywiadów ze Zbigniewem Wodeckim padło pytanie o liczbę jego piosenek. Artysta krótko odpowiedział, że nie wie, ile ich napisał, podobnie, jak nie wie, ile wydał płyt. Dodał, że nawet gdyby sprawdził w ZAiKS-ie, to na niewiele by się to zdało, bo sporej części nie zgłosił. Po trzech latach od śmierci Wodeckiego, jego dorobek próbuje uporządkować fundacja jego imienia.