W półtorej doby przybyło drugie miasto. Teraz odkryli tajemnicze szczątki

Zbąszyń, 30 listopada 2020 r.

O pomoc prosi biegłą antropolog. Ta ocenia, że znalezione szczątki przeleżały tam co najmniej 80 lat. Ale nie więcej niż 120.

Szybkie liczenie kości pozwala jej ocenić, że szkielety należały do 12-15 osób. Znalazły się tam też kości zwierzęce, prawdopodobnie należące do psa.

Wstępne oględziny nie wskazały na to, by szczątki mogły należeć do ofiar jakiejś egzekucji.