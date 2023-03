Zasypiała z rakietą na poduszce. I co z tego, że za dużą? Jak Magda Linette została tenisistką

Bez pomocy rodziny, dziadka i babci w szczególności, nic by z tej kariery nie wyszło. Wozili, gotowali, pocieszali i mobilizowali, a kiedy w domowym budżecie z pieniędzmi było naprawdę krucho, sięgali po emerytury. W styczniu ich wnuczka Magda Linette zadziwiła świat, docierając w dalekim Melbourne do półfinału Australian Open. A dopiero co w wielce prestiżowej imprezie rozgrywanej w Miami odprawiła byłą liderkę rankingu, Białorusinkę Wiktorię Azarenkę. Dziś jej przeciwniczką będzie trzecia rakieta świata Jessica Pegula.