NIK sprawdza, co się stało z policyjnym laboratorium. "Nie wiem, dlaczego to zrobiono, serce mi krwawiło"

Inspektorzy NIK weszli z kontrolą do Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji (CLKP). - Kluczowy dla kryminalistyki podmiot został po prostu zniszczony - ocenia prof. Tadeusz Tomaszewski z Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego. O to, co się wydarzyło, zapytaliśmy byłych pracowników CLKP. To ich pierwsza publiczna wypowiedź o tej sprawie.