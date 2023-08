Zabił 3-letnią Laurę i jej ciężarną matkę. Jak długo jeszcze będzie unikać więzienia?

Odpowiada z wolnej stopy. Nie był dzisiaj na sali rozpraw. Sąd w Bielsku w ogóle go nie widział. Począwszy od ogłoszenia prawomocnego wyroku mężczyzna nie pojawia się na posiedzeniach. Nawet gdyby się stawił, policjanci nie wyprowadziliby go w kajdankach prosto do więzienia. Mógłby wrócić do domu, bo wykonaniem wyroku zajmuje się sąd, który go wydał. W tym przypadku sąd w Żywcu. Czyli ten, który to wykonanie wstrzymuje.