Z barykad do podziemnego piekła Azowstalu. "Wyglądałem jak zwłoki. Schudłem ponad 20 kilo"

Witalij Dudnik był jednym z żołnierzy broniących Mariupola. Służył jako oficer w 1. Pułku Straży Granicznej. Jego oddział od początku rosyjskiej inwazji walczył pod komendą pułku Azow. Kiedy został ranny, jego towarzysze nie zostawili go, zabrali ze sobą do podziemi Azowstalu. Ta ostatnia mariupolska reduta, zakłady metalurgiczne, hutniczy kompleks metodycznie burzony rosyjskimi rakietami i bombami, stała się znanym na całym świecie symbolem oporu przed brutalnością Rosjan. I piekłem jej obrońców.

- 9 kwietnia zostałem ranny i przetransportowano mnie do Azowstalu, gdzie przeleżałem 38 dni. Nie mogliśmy wychodzić na zewnątrz, bo byliśmy pod ciągłym ostrzałem - opowiada Dudnik. Jak dodaje, najbardziej zapamiętał bezustanne wybuchy artyleryjskie, eksplozje bomb przeznaczonych do niszczenia grubych betonowych fortyfikacji. - Cały Azowstal się trząsł, ale mury nie pękały - mówi. - W pamięci utkwiło mi, jak jedna z rakiet wpadła do pomieszczenia, przebiła w nim dach, ale nie eksplodowała. Dało nam to możliwość częściowego wyjścia na zewnątrz i złapania powietrza - dodaje.