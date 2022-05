MON pyta USA o rakiety HIMARS. Chce mieć ich więcej niż sami Amerykanie

Szef MON Mariusz Błaszczak ogłosił w czwartek, że podpisał tzw. Letter of Request, czyli list do rządu w Waszyngtonie z zapytaniem o warunki sprzedaży Polsce wyrzutni systemu M142 HIMARS (ang. High Mobility Artillery Rocket System). To produkowany przez koncern Lockheed Martin system wyrzutni na podwoziach kołowych, który pozwala razić cele na lądzie (i ewentualnie na morzu) na odległość - zależnie od typu rakiety - do około 80 lub do 300 kilometrów.