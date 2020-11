Wódka się skończyła, pojechał po kolejną. Po drodze zabił Sebastiana

Mokra jezdnia, ograniczona widoczność. Późno, bo już przed 22. Łukasz jechał bez prawa jazdy. Zresztą nigdy go nie miał. Wsiadł za kierownicę toyoty, choć wcześniej pił alkohol. W drodze powrotnej ze sklepu wpadł w poślizg. Zahaczył o krawężnik, wyrzuciło go na chodnik.

Sebastian szedł w tym samym kierunku. Siła uderzenia wepchnęła go do rowu. Do domu zabrakło mu 100 metrów.