Śmierć na progu. Poznali się chwilę wcześniej, wsiedli na hulajnogę. Ona nie żyje, on stanie przed sądem

Śledztwo w tej sprawie trwało ponad rok. Zakończyło się kilkanaście dni temu wysłaniem do sądu aktu oskarżenia przeciwko 26-letniemu Maciejowi T. Mężczyzna odpowie za spowodowanie pod wpływem alkoholu wypadku ze skutkiem śmiertelnym. Grozi mu do 12 lat więzienia.

Sylwester Marczak, rzecznik stołecznej policji: - Można zapytać mieszkańców Warszawy: czy w ostatnim tygodniu widziałeś osobę przemieszczającą się po chodniku e-hulajnogą z dużą prędkością? czy widziałeś, by e-hulajnogą przewożono pasażerów? czy widziałeś osobę, która kierowała e-hulajnogą po jezdni, na której dozwolona prędkość przekracza 30 kilometrów na godzinę? Obawiam się, że wiele osób na te pytania odpowiedziałoby twierdząco. Co to oznacza? Nic innego jak wiarę w nieśmiertelność. Bo przecież mnie wypadek nie spotka. Tak łatwo nam przychodzi zabawa.