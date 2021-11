Zmiażdżenie, postrzał, ścięcie głowy. Ludzie giną na planach filmowych, odkąd istnieje kinematografia

Rzucamy się w to z bardzo małym szacunkiem dla ciała, używając rekwizytów, które mogą być bardzo niebezpieczne, zwłaszcza kiedy nie są odpowiednio traktowane - stwierdził w 2005 roku Michael Massee. 12 lat wcześniej, w czasie kręcenia "Kruka", oddał śmiertelny strzał do Brandona Lee. Wydarzenia na planie filmu "Rust" obudziły bolesne wspomnienia bliskich aktorów, kaskaderów i członków ekip filmowych, którzy stracili życie w wyniku wypadków na planach filmowych. Dochodzi do nich od ponad stu lat.