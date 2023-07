Wyniki egzaminów z matematyki. Dlaczego dwugarbny wielbłąd powinien nas martwić

"Największy stres" - dorzucają ich rodzice, którzy często nie szczędzą sił i środków, by wspomóc matematycznie swoje dzieci.

I choć nie brakuje nastolatków, które z matematyką radzą sobie nie tylko przyzwoicie, ale nawet wybitnie, to liczba uczniów i uczennic, którzy nie radzą sobie najlepiej lub wcale jest przytłaczająca.

W tym roku było widać to w sposób szczególny na egzaminie ósmoklasisty . Nietypowy rozkład wyników egzaminu z matematyki wywołał w szkołach - i w mediach społecznościowych - gorącą dyskusję pod hasłem: co z tą matematyką?

W branży mówią, że wyniki egzaminu z matematyki zaczęły przypominać dwugarbnego wielbłąda. Fachowa nazwa tego, co widzimy, to rozkład/wykres dwumodalny.

Skąd więc to porównanie do wielbłąda? Jeśli przyjrzymy się, jak uczniowie poradzili sobie z zadaniami (do egzaminu w związku z tzw. kumulacją roczników podchodziło ich ponad pół miliona), zobaczymy, że w tym roku były dwie bardzo duże grupy nastolatków - pierwszy "garb" z najczęstszym wynikiem wynoszącym 20 proc. punktów i drugi, nieco mniejszy, z najczęstszym wynikiem 96 proc.