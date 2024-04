Wygrali w sądzie z rządowym instytutem. To precedens

Lubelska Fundacja Wolności działa od dwunastu lat. Na swojej stronie internetowej informuje, że jej misja to "popularyzacja jawności i zasad dobrego rządzenia celem zwiększania wpływu mieszkańców na samorząd lokalny".

Organizacja w 2023 roku złożyła do Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego wnioski o dofinansowanie dwóch projektów w ramach: Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich (PROO), Priorytet 3 i Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich (NOWEFIO), także Priorytet 3.

Jednak w obu przypadkach organizacja dostała za mało punktów i nie dostała dotacji. W PROO pierwotna pozytywna ocena ekspertów została zmieniona. W NOWEFIO zaś - zdaniem organizacji - odmowa dofinansowania nie została w żaden sposób uzasadniona. Fundacja złożyła więc dwie skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, argumentując, że jej wnioski nie zostały właściwie ocenione. Obie sprawy z NIW wygrała w lutym 2024 roku. Portal tvn24.pl dotarł do uzasadnień obu wyroków sądowych.

Jak ustaliliśmy, to pierwszy raz, gdy sąd merytorycznie oceniał wyniki konkursów przeprowadzonych przez NIW. Do tej pory instytut utrzymywał, że prawo nie przewiduje możliwości odwołania do sądu, zatem nawet nie informował o tym organizacji pozarządowych.