Polskie Stronnictwo Ludowe złożyło miesiąc temu projekt ustawy o wychowaniu patriotycznym. Partia jest częścią koalicji rządowej, która od przyszłego roku wprowadza do szkół edukację obywatelską, by sprzątać po szkolnych pomysłach ministra Przemysława Czarnka. Po co więc ten ruch polityków PSL? Czy to walka o ideały, czy o utrzymanie się nad progiem wyborczym?