"Wychodzę po pięciu latach i dostaję 50 złotych. No to wiadomo, że idę i coś ukradnę"

Marcin: - W wieku 16 lat miałem znajomych, którzy mówili: pójdziesz siedzieć, to masz grypsować. Ku..., wtedy mi to imponowało.

Mariusz: - Wychodzę po pięciu i pół roku i dostaję 50 złotych. Jak mam sobie poradzić? No to wiadomo, że idę i coś ukradnę.

Jak trafić za kraty

Kuba. Wzrost: średni. Włosy: jasne. Oczy w kolorze nocy, chociaż znajomi porównują Kubę do ciepłego, letniego dnia. Dusza towarzystwa. Ma pracę, dziewczynę i wyższe wykształcenie. Kilka lat temu wsiadł do samochodu, jak setki razy wcześniej. Podróż zaczęła się pod domem, skończyła w więzieniu. Wyprzedzał i zderzył się czołowo z innym samochodem. Zginęła jedna osoba. Aż do tego pochmurnego dnia wymiar sprawiedliwości nie miał pojęcia o istnieniu Kuby. Wyrok - trzy lata bezwzględnego więzienia.