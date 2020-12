Bliski Wschód po Trumpie. "Biden może pokazać, że problemem nie jest Izrael, ale jego premier"

Porozumienie nuklearne, pod którym podpis złożyły jeszcze Rosja, Wielka Brytania, Francja, Chiny i Niemcy, dawało dostęp inspektorom ONZ do irańskich instalacji wojskowych. Inspekcje - każdorazowo akceptowane przez Teheran - miały być gwarancją, że Iran nie będzie zwiększać zapasów wzbogaconego uranu, potrzebnego do budowy bomby atomowej. W zamian za rezygnację z aspiracji nuklearnych, zachodnie mocarstwa zgodziły się na zniesienie sankcji dławiących irańską gospodarkę.

Przeciwny umowie był między innymi izraelski premier Benjamin Netanjahu. Przekonywał, że społeczność międzynarodowa popełnia "historyczny błąd". Prezydentura Donalda Trumpa była dla niego gwarantem, że Stany Zjednoczone nie zmienią twardego kursu wobec Iranu. Wyborcza porażka urzędującego prezydenta USA to utrata tej gwarancji - Netanjahu zdaje sobie sprawę, że Biden będzie szukał porozumienia z Teheranem. Być może to także zmiana, która oznaczać będzie, że minęły dobre czasy dla izraelskiej prawicy.

Relacje z Iranem to tylko jedna ze spraw do załatwienia, którą Joe Biden otrzyma po swoim następcy. Na tej liście jest też konflikt izraelsko-palestyński.

Porozumienie z Oslo podpisane w 1993 roku, które doprowadziło do wzajemnego uznania Izraela i Organizacji Wyzwolenia Palestyny, miało być krokiem milowym w normalizacji stosunków na Bliskim Wschodzie. Zdjęcie Icchaka Rabina - premiera Izraela i Jasira Arafata - prezydenta Autonomii Palestyńskiej podających sobie dłoń, a między nimi zadowolonego Billa Clintona, prezydenta USA, przeszło do historii. Rabin i Arafat otrzymali Pokojową Nagrodę Nobla. Dwa lata później ten pierwszy został zamordowany przez żydowskiego nacjonalistę Jigala Amira.

Anshel Pfeffer: Zwlekał, bo rozumie, że sytuacja jest ekstremalnie delikatna. Donald Trump nie pogodził się z porażką i nie chce uznać wygranej kandydata demokratów. A do 20 stycznia przyszłego roku to on, a nie Joe Biden będzie prezydentem Stanów Zjednoczonych. I to jego decyzje - podjęte w ostatniej chwili - mogą być kluczowe dla Izraela. Netanjahu próbuje zręcznie manewrować między jednym a drugim.