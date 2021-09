Wybory do Bundestagu a "sprawa polska"

Polska pozostanie istotnym partnerem w Europie i, w opinii Niemiec, ważnym krajem członkowskim Unii. Wynika to zarówno z wielkości naszego kraju, jak i jego znaczenia dla niemieckiej gospodarki czy posiadania wspólnej granicy. Obecnie Polska jest piątym co do wielkości obrotów partnerem handlowym Niemiec, wyprzedzając nie tylko Rosję, ale i Wielką Brytanię czy Włochy. Niemieccy inwestorzy cenią sobie polski rynek nie tylko ze względu na bliskość, ale i na doskonale wykwalifikowanych pracowników. Niemcom zależy też na dobrych stosunkach z Polską, aby mieć równowagę do relacji z Francją, choć w tym wypadku ramiona Trójkąta Weimarskiego, jak nazywa się format współpracy Polska-Niemcy-Francja, nie są jednakiej długości: relacje niemiecko-francuskie były i są intensywniejsze. Polakom i Niemcom współpracę i zrozumienie ułatwiają też podobieństwa kulturowe.