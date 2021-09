Niemieckie państwo środka, czyli jak rządzić sytymi i zadowolonymi

Tuż przed wyborami okazuje się, że nadzieje te były płonne. Zieloni wrócili na trzecie miejsce w sondażach i choć ich strata do SPD i CDU/CSU nie jest duża, to wszystko wskazuje na to, że to znowu te dwie partie między sobą rozstrzygną pojedynek o urząd kanclerski. Czy więc Niemcy zawsze będą skazane na rządy tych samych dwóch partii? I gdzie uleciała wola zmiany, którą jeszcze kilka miesięcy temu zdiagnozowali badacze Fundacji Bertelsmanna?