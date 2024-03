Wisła jest w Polsce znana z tego, że to właśnie tutaj, ze źródeł na Baraniej Górze, wypływają potoki Czarna i Biała Wisełka, które łączą się z wodami potoku Malinka i tworzą najdłuższą rzekę w Polsce. W liczącej dzisiaj 11 tysięcy mieszkańców Wiśle urodził się pisarz Jerzy Pilch i wybitny skoczek narciarski Adam Małysz. Miejscowość wyróżnia się też z innego powodu - rada miasta jest już znana, chociaż do wyborów samorządowych jest jeszcze kilka tygodni. Jakim cudem? Podobnie jak podczas ostatnich wyborów - nikt tutaj na radnych nie będzie głosował, bo chętnych do objęcia mandatu jest dokładnie tylu, ile mandatów.