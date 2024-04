Ile lat można budować stadion czy halę sportową? Bywa, że czternaście, a nawet osiemnaście lat to za mało, by nie tylko zbudować, lecz w ogóle wbić pierwszy szpadel. Ale szpadla nie ma co wbijać, jeśli już sama obietnica wystarcza do wygrywania kolejnych wyborów. Niektóre sportowe obietnice są więc powtarzane od niejednej kadencji. I w tej kampanii znów się mnożą.