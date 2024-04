Wybory samorządowe, które odbyły się w ostatnią niedzielę, przyniosły więcej pytań niż odpowiedzi. Co oznacza frekwencja znacznie niższa niż w jesiennych wyborach parlamentarnych? Dlaczego młodzi nie poszli do urn tak licznie jak w październiku? Czy i jak bardzo wpłynęła na to kampania wyborcza? Wreszcie: kto te wybory tak naprawdę wygrał?