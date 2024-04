Uwagę zwraca dawny Dom Towarowy "Centrum" przy ulicy Bohaterów Westerplatte. Na ścianie po prawej do oddania głosu na siebie zachęca dr inż. Anatol Kałasznikow, kandydat do sejmiku wojewódzkiego z ramienia Trzeciej Drogi.

- Nic tu się nie dzieje, marazm. Zostałam w Zielonej, bo opiekuję się chorą mamą. Gdyby nie sprawy rodzinne, to już dawno by mnie tu nie było. Mieszkałabym w Poznaniu albo we Wrocławiu - odpowiada zwięźle Karolina.

- O tej hali to szkoda gadać. Musieliśmy po pożarze normalnie chodzić do pracy. Tylko czekać, aż za trzy lata albo pięć lekarze wykryją u nas raki - prognozuje Karolina.

- W ostatnich latach nasze Lubuskie pokazywali w telewizji non stop. A to pacjent zero z covidem, potem martwe ryby w Odrze. No i w zeszłym roku ten nieszczęsny Przylep. Afera za aferą - mówi Natalia Kopaczyńska, która pracuje w zielonogórskim teatrze.