Jak zostać prezydentem USA? Poradnik

Drogi czytelniku, jeśli przypadkiem urodziłeś się w Stanach Zjednoczonych, masz amerykańskie obywatelstwo, stały pobyt na amerykańskiej ziemi od minimum 14 lat i co najmniej 35. rok życia, masz prawo myśleć o zostaniu prezydentem USA. Nie spełniasz tych warunków? Odetchnij z ulgą. Inaczej przed tobą tysiące mil kampanijnej trasy, spotkania z wyborcami i bój o niemal każdy kawałek ziemi. A także miliony wydanych dolarów. Ale jednak gdybyś… Co powinieneś wiedzieć, by zasiąść w Białym Domu?