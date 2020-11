Skąd ci elektorzy i dlaczego już od dawna mogło ich nie być

Dwa spośród pięciu ostatnich wyborów prezydenckich w USA zakończyły się zwycięstwem kandydata, który przegrał w głosowaniu powszechnym. W amerykańskiej historii zdarzyło się to pięciokrotnie, za każdym razem budząc za oceanem ogromne emocje. Jednak to, co wydarzyło się w Ameryce cztery lata temu, nie miało precedensu.

Wbrew wszelkim sondażom i na przekór prognozom ekspertów, klucze do Białego Domu otrzymał wówczas kandydat republikanów. Weteran show-biznesu, który miał wkrótce zmienić oblicze amerykańskiej polityki. Donald Trump nie tylko nie cieszył się sympatią większości Amerykanów, ale poparło go o prawie trzy miliony wyborców mniej niż jego rywalkę - Hillary Clinton. O zwycięstwie słynnego biznesmena zadecydowało 77 tysięcy głosów, oddanych w zaledwie trzech stanach na Środkowym Zachodzie kraju – w Pensylwanii, Michigan i Wisconsin. 77 tysięcy osób to mniej niż może pomieścić niejeden stadion piłkarski (np. Stade de France - 81,3 tys. kibiców). A jednak to one przesądziły o wyniku być może jednych z najważniejszych amerykańskich elekcji ostatnich dekad.