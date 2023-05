Milczenie Gökhana. I jedno skrzyżowanie jak cała Turcja, podzielone równo na pół

Gökhan Özbek ma syna. Nastolatka. Mógłby go wziąć na wycieczkę do Kapadocji. To tylko cztery godziny jazdy samochodem, a jakby zupełnie inny świat: zamiast nowoczesnych wieżowców - wykute w skale miasteczko. Zamiast spalin unoszących się nad stolicą - dryfujące po niebie balony. Zamiast hałasu, korków, tłoku - cisza i spokój.

Od kilku miesięcy ma zakaz opuszczania stolicy. Dwa razy w tygodniu musi meldować się na komisariacie. Ma za sobą kilka nocy w areszcie i wyrok - 11,5 miesiąca bezwzględnego więzienia. - Jeszcze niewykonany, bo się odwołałem do wyższej instancji i do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. I czekam. Czy jest szansa na uniewinnienie? Wątpię. Nie w tym kraju, nie za tego prezydenta. Ale zawsze to jakiś sposób na odłożenie w czasie odsiadki - mówi. Dzięki temu może zabierać syna chociaż na wycieczki po Ankarze.

Puk, puk

Policja pierwszy raz zapukała do jego domu w lutym. Cały świat żył wtedy tym, co działo się na południu Turcji. W trzęsieniu ziemi pod gruzami zginęło blisko 50 tysięcy ludzi. Domy waliły się, jakby były z kart. Później dla wszystkich stanie się jasne, że były zbudowane z pominięciem wszelkich norm i nie miały prawa wytrzymać takich wstrząsów. Mieszkańcy krzyczeli do mikrofonów dziennikarzy, którzy przyjechali na miejsce to, co chcieli, żeby dotarło do władzy: - Do drugiej doby od trzęsienia nie widziałem tu nikogo z was, żadnej policji, żadnych żołnierzy. Wstydźcie się! Zostawiliście nas na pastwę losu!