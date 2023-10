"Świeże PESEL-e" zagłosowały. Mówią, że przy urnach "włożyli nogę w uchylone drzwi"

Wzrok, słuch, dotyk - gdy rozmawiam z młodymi wyborcami, mam wrażenie, że to, co się działo w ostatnich latach w Polsce, poraziło u nich te właśnie zmysły.

Nie mogą już patrzeć na to, jak rząd uderza w osoby LGBT+.

Dotyka ich mowa nienawiści, która najpierw sączyła się w polskiej debacie publicznej, by ostatnio wylać się szerokim strumieniem.

Rekordowa frekwencja 70,9 procent w grupie wiekowej 18-29 zaskoczyła wszystkich. I choć w porównaniu z innymi grupami wiekowymi to druga frekwencja od końca (mniej głosów oddali wyborcy po 60. roku życia), to i tak jest imponująca - cztery lata temu do urn poszło mniej niż 50 proc. najmłodszych Polaków.