"Potrzebny jest cud, by opozycja wygrała wybory na Węgrzech"

Do tego momentu to był dobry czas dla opozycji. Z jej punktu widzenia wszystko szło dobrze.

Niezupełnie. Opozycja miała kilka dobrych miesięcy, zwłaszcza końcówkę zeszłego roku. Zorganizowała prawybory, wybrała wspólnego kandydata na premiera (Petera Marki-Zaya - przy. red.), ustaliła wspólnych kandydatów we wszystkich okręgach jednomandatowych i porozumiała się w sprawie listy krajowej. To już był rodzaj jej zwycięstwa, bo do tego czasu partie sporo się kłóciły.

Tak, duża zmiana. Część z tych partii to radykalna prawica, inni to liberałowie. Są też postkomuniści, dzisiejsi socjaliści i partie reprezentujące pozostałe lewicowe i liberalne siły, jak Zieloni. To było trudne wyzwanie, aby się porozumieć, ale zrobili to. I pod tym względem to już rodzaj zwycięstwa.