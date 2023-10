"Łączy ich nienawiść: do kobiet, Unii Europejskiej, cudzoziemców i ekologii". Kto z Konfederacji wszedł do Sejmu?

Konfederację tworzą trzy ugrupowania: zarządzany przez Krzysztofa Bosaka Ruch Narodowy, partia Nowa Nadzieja (do 2022 roku pod nazwą KORWiN), u sterów której jest Sławomir Mentzen, oraz Konfederacja Korony Polskiej, której szefem jest Grzegorz Braun. Łączy ich eurosceptycyzm, nacjonalizm i liberalne podejście do spraw gospodarczych. Co ich dzieli? To, jak rozkładają akcenty: Narodowcy podkreślają konieczność walki z napływem migrantów, Nowa Nadzieja chce państwa widmowego, które nie wtrąca się w sprawy obywateli i pełni funkcję policjanta. Z kolei ludzie Grzegorza Brauna chcą zawierzać losy państwa Bogu i hołdować tradycyjnym wartościom.