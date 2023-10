Wybory 2023. Dlaczego nie każdy głos waży tyle samo

Jeden człowiek - jeden głos. To zasada, na którą umówiliśmy się, organizując wybory , bo chcemy, żeby były równe. Formalnie tak właśnie jest. Ale gdy przyjrzymy się z bliska, jaką siłę ma głos w Koszalinie, Chełmie czy Wałbrzychu, a ile waży jeden głos wrzucony do urny w Warszawie, Poznaniu czy Rzeszowie - pojawiają się wątpliwości.

Stąd właśnie wzięła się turystyka wyborcza, którą widzieliśmy 15 października. Nie byłaby potrzebna, gdyby Sejm posłuchał wcześniej tego, co miała do powiedzenia Państwowa Komisja Wyborcza. Dokładnie wszystko wyliczyła i pokazała, jakie zmiany są potrzebne. Ale choć ostatnie takie pismo trafiło do marszałek Sejmu rok temu, żadnych zmian nie było. Czy po zmianie władzy będą zmiany, które nie od dziś wymusza demografia?