Wszystko zostaje w rodzinie, odcinek 3. Fundacja ojca Rydzyka i katoliccy influencerzy na Zanzibarze

W poprzednich odcinkach: - I i II edycję konkursu kontrolowała Najwyższa Izba Kontroli. Zakończyło się to zawiadomieniem o podejrzeniu popełnieniu przestępstwa - zdaniem Izby, urzędnicy resortu rodziny działali na szkodę interesu publicznego i przyznawali dotacje mimo konfliktu interesów. Prokuratura jednak nie dostrzegła przestępstwa. Czy słusznie? O tym zdecyduje sąd. - Ryzyko konfliktu interesów dotyczy samej organizatorki konkursu - wiceminister i pełnomocnik rządu ds. polityki demograficznej Barbary Sochy, która w latach 2018-2019 koordynowała kampanie informacyjne dla Fundacji Mamy i Taty. To jedna z największych beneficjentek konkursu "Po pierwsze rodzina!". - Inną hojnie dotowaną przez MRiPS organizacją była Fundacja Komitetu Obchodów Narodowego Dnia Życia. W ramach konkursu "Po pierwsze rodzina!" prowadziła trwające "średnio po 15 minut" szkolenia, a "biorący w nich udział eksperci rozliczali pełny zakres godzinowy objęty umową". Ta sama fundacja za miliony z Funduszu Sprawiedliwości prowadziła też "apolityczną kampanię", której inaugurację uświetnili czołowi politycy Solidarnej Polski - Zbigniew Ziobro i Michał Woś (wcześniej wiceminister sprawiedliwości odpowiedzialny za nadzór nad Funduszem Sprawiedliwości). Wydarzenie odbyło się tuż przed wyborami samorządowymi 2018 roku w Raciborzu, skąd Woś kandydował do sejmiku śląskiego. - Zdaniem ekspertów działania organizacji finansowanych przez MRiPS służą forsowaniu idei obecnych w raportach Ordo Iuris na temat rodziny i polityki rodzinnej. Do tego ministerialny konkurs jest przeprowadzany "na szkodę społeczeństwa obywatelskiego", a politycy próbują nim "urządzić obywatelom wyobrażony, zafałszowany świat".